- Bisogna provare a rendere la Pubblica amministrazione non come un ostacolo per imprese e cittadini ma come un’opportunità. Lo ha affermato il ministro della Pa Paolo Zangrillo questa mattina durante una conferenza sul Pnrr organizzata a Torino dall’Agenzia per la casa del Piemonte (Atc). (Rpi)