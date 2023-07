Libia: fonti stampa, presidente Noc rifiuta di guidare un governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della National Oil Corporation (Noc) della Libia, Farhat Bengdara, non intende assumere la carica di primo ministro in un nuovo, ipotetico governo di transizione voluto dalla Camera dei rappresentanti e dall’Alto Consiglio di Stato prima delle elezioni. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Libya Al Hadath", citando fonti vicine a Bengdara. Alcuni membri della Camera dei rappresentanti e dell'Alto consiglio Stato avrebbero offerto al capo di Noc la guida del nuovo governo, ma Bengdara avrebbe rifiutato spiegando di essere un tecnico, non un politico. Le medesime fonti riferiscono che Bengdara sta attualmente concentrando i suoi sforzi per raggiungere un accordo su meccanismo teso a garantire un'equa distribuzione dei proventi petroliferi ed evitare lo scoppio di un nuovo conflitto per le risorse del Paese membro del cartello petrolifero Opec. (segue) (Lit)