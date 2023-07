Libia: fonti stampa, presidente Noc rifiuta di guidare un governo di transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha recentemente dichiarato che gli sforzi del Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali 6+6 (formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti dell’est e da membri dell’Alto consiglio di Stato dell’ovest) non hanno ancora risolto “i punti più controversi e per far sì che le elezioni vadano a buon fine”. In particolare, il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha indicato al riguardo quattro punti controversi: primo, i criteri di ammissibilità per la candidatura alle elezioni presidenziali; secondo, la scelta se andare comunque al ballottaggio anche nel caso in cui uno dei candidati raggiunga il 50 per cento più uno dei voti al primo turno; terzo, l’articolo che stabilisce che senza un risultato decisivo al primo turno delle elezioni presidenziali, le elezioni parlamentari non verranno annullate; quarto, la richiesta di formare l’ennesimo nuovo governo di transizione prima del voto. (segue) (Lit)