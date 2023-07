Libia: ambasciatore Ue, formazione comitato nazionale di spesa pubblica “passo positivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, Jose Sabadell, ha descritto la decisione del Consiglio presidenziale di istituire un nuovo organo di supervisione finanziaria come un “passo molto positivo”. Sabadell ha affermato in un messaggio sul profilo Twitter che l'istituzione dell’Alto comitato per il controllo finanziario da parte del Consiglio presidenziale è "un passo molto positivo per garantire che le risorse della Libia siano a disposizione di tutti i libici e rafforzino l'unità". Sabadell ha sottolineato la necessità che l'economia diventi "un motore di pace, non di conflitto". (segue) (Lit)