Libia: ambasciatore Ue, formazione comitato nazionale di spesa pubblica “passo positivo” (2)

- Lo scorso 8 luglio, anche la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libai (Unsmil) ha accolto con favore la decisione annunciata dal Consiglio presidenziale di istituire una commissione di supervisione finanziaria per affrontare le questioni fondamentali della trasparenza nella spesa dei fondi pubblici e dell'equa distribuzione delle risorse. La missione ha elogiato il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammad al Menfi, e tutte le parti libiche coinvolte, che hanno lavorato per facilitare l'accordo su questo meccanismo. La missione ha preso altresì atto del consenso politico che è stato ottenuto e che si riflette nei membri, comprendenti candidati, della Camera dei rappresentanti, dell'Alto Consiglio di Stato, del Governo di unità nazionale, dell'Esercito nazionale libico (Lna), della Banca centrale della Libia, del Audit Bureau, l'Autorità di controllo amministrativo, la National Oil Corporation e il Consiglio presidenziale. “Questo approccio inclusivo contribuirà a facilitare condizioni di parità tra tutti i candidati alle elezioni, nonché una spesa trasparente dei fondi pubblici e un'equa distribuzione delle risorse nazionali”, ha spiegato Unsmil. L'iniziativa basata sul consenso “dovrebbe costituire un esempio per i leader e le istituzioni libiche per affrontare tutte le questioni controverse relative alla vita della nazione”, ha concluso la missione Onu. (Lit)