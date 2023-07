Bankitalia: da imprese giudizi sfavorevoli su situazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2023 la quota di aziende che ha riportato giudizi di miglioramento della situazione economica generale rispetto a tre mesi prima è scesa (12,6 per cento, da 14,9 della precedente rilevazione) mentre è rimasta pressoché stabile quella che ne ha segnalato un peggioramento (23,2 per cento. Le valutazioni sono divenute più negative nell’industria in senso stretto, mentre sono migliorate nei servizi e nelle costruzioni. È quanto emerge dall'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita relativa al secondo trimestre 2023 della Banca d'Italia, condotta tra il 22 maggio e il 12 giugno 2023 presso le imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti. Anche il divario tra le attese di miglioramento e di peggioramento delle proprie condizioni operative nei successivi tre mesi è divenuto più negativo per le imprese dell’industria in senso stretto mentre è tornato positivo nei servizi e nelle costruzioni. I principali fattori che frenano le prospettive di crescita continuano a essere l’incertezza economica e politica e, seppur in misura nettamente minore rispetto al 2022, l’andamento del prezzo del petrolio.(Rin)