Bangladesh: delegazione Usa di alto livello a Dacca per chiedere regolarità processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello del governo degli Stati Uniti visiterà il Bangladesh per discutere la regolarità del processo elettorale in quel Paese, mentre aumentano le tensioni in vista del voto in programma a gennaio del prossimo anno. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la delegazione statunitense, che sarà a Dacca giovedì e venerdì prossimi, includerà l'assistente segretario di Stato per gli Affari dell'Asia Centrale e Meridionale, Donald Lu, e la sottosegretaria di Stato per la Sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya. Washington ha fornito pochi dettagli in merito alla visita: l'ufficio della sottosegretaria si è limitato ad annunciare che la funzionaria sarà in India prima che in Bangladesh, e che incontrerà funzionari di alto livello di entrambi i Paesi per discutere diverse questioni, incluse "elezioni libere ed eque". Il clima politico a Dacca è teso: le ultime due elezioni tenute in Bangladesh sono state segnate da accuse di frode e irregolarità, e i partiti di opposizione chiedono che la Lega Awami della prima ministra Sheikh Hasina ceda il potere a un esecutivo ad interim che assicuri la regolarità delle prossime consultazioni. Nelle scorse settimane Washington ha minacciato sanzioni contro qualunque funzionario mini la trasparenza delle prossime elezioni in Bangladesh. (Inn)