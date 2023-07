Libia: ambasciatrice Regno Unito, difficile trattare con un presidente ricercato dalla Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe difficile trattare con un presidente libico ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi). Lo ha dichiarato l'ambasciatrice britannica a Tripoli, Caroline Hurndall, all'emittente televisiva "Al Jazeera Mubasher", riferendosi al candidato presidenziale Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del defunto dittatore Muammar Gheddafi su cui pende un mandato di cattura internazionale per i presunti crimini commessi durante la rivoluzione del 2011. Quanto all’eventuale candidatura dei militari alle elezioni, come ad esempio il generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), la diplomatica si è limitata a dire che si tratta di "una questione complessa che spetta ai libici risolvere". L'ambasciatrice ha chiarito che le elezioni non possono essere imposte in Libia, indicando che la Comunità internazionale può ugualmente continuare ad esercitare pressioni per facilitarne lo svolgimento. Hurndall ha affermato che è importante arrivare a elezioni i cui risultati siano accettati da tutti, esprimendo la speranza che i libici raggiungano quanto prima un consenso che porti allo svolgimento del voto. In un altro contesto, la diplomatica ha affermato che i mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner “stanno destabilizzando la Libia” e che questi ultimi “devono lasciare il territorio libico il prima possibile”. (segue) (Lit)