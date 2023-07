Libia: ambasciatrice Regno Unito, difficile trattare con un presidente ricercato dalla Cpi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interessante, poi, che l’86 per cento degli intervistati sostenga che Dabaiba debba rimanere in carica fino alle nuove elezioni (+6 per cento rispetto al precedente sondaggio di gennaio), mentre nel Paese si fa strada l'idea di un nuovo, ennesimo governo di transizione. Cresce poi dal 79 all’87 per cento il numero di chi ritiene che le elezioni porteranno stabilità in Libia e di chi intende recarsi alle urne per votare alle elezioni presidenziali (dall’80 all’87 per cento). Il grado di soddisfazione dell’operato del governo di Dabaiba, infine, è cresciuto dal 75 all’83 per cento, così come la fiducia nei confronti del primo ministro (dal 76 all’82 per cento). Il sondaggio è stato condotto telefonicamente dal 15 al 26 giugno su 1.059 intervistati scelti a campione, con quote di genere e di origine geografica basate sulle stime dell'Istituto nazionale di statistica e censimento. Il margine di errore è stimato intorno al 3 per cento. (Lit)