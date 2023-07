Migranti: Libia, rimpatriate 224 persone in Egitto, Ciad, Sudan e Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la lotta all'immigrazione clandestina di Shahat, nella Libia orientale, è stata recentemente in grado di rimpatriare 224 immigrati entrati illegalmente nel territorio libico. Lo ha reso noto la stessa agenzia, specificando che le persone espulse sono di nazionalità egiziana, sudanese, ciadiana e maliana, tutte entrate in Libia nella prima metà del 2023. In particolare, sono stati effettuati 17 viaggi di rimpatrio: 193 egiziani sono passati attraverso il valico di terra di Musaid, al confine tra Libia ed Egitto; gli altri 31 immigrati sono stati rimpatriati in Ciad, Sudan e Mali dopo essere stati consegnati al centro di detenzione di Ganfouda, a Bengasi. (segue) (Lit)