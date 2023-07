Migranti: Libia, rimpatriate 224 persone in Egitto, Ciad, Sudan e Mali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per il 46 per cento dei migranti in Libia, secondo il rapporto di Oim, le rimesse inviate in patria sono la prima fonte di reddito dei nuclei familiari. I fattori economici e la ricerca di un (migliore) sostentamento continuano sono le ragioni principali della migrazione verso la Libia. Quasi nove migranti su dieci (89 per cento) intervistati a campione da Oim hanno citato ragioni legate al sostentamento economico, come la mancanza di opportunità di difficoltà lavorative o reddito insufficiente nel loro paese di origine, come principale fattore trainante che ha portato a migrare in Libia. Tuttavia, una percentuale maggiore di donne ha riferito che guerre e conflitti (20 per cento) oppure violenze o persecuzioni mirate (14 per cento) le hanno spinte a lasciare il loro Paese di origine. Un migrante su quattro ha dichiarato di essere disoccupato e il tasso di disoccupazione tra i migranti in tutta la Libia continua a essere superiore a livelli pre-pandemia (17 per cento). Il tasso di disoccupazione è significativamente più alto tra i migranti intervistati nel sud della Libia (41 per cento) rispetto a quelli a ovest (22 per cento) o a est (12 per cento).