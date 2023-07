Olimpiadi 2026: Abodi, stiamo recuperando ritardi, in due mesi si assesterà tutto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ottimista, anche se bisogna essere concreti e realisti", ha poi aggiunto. "È un po' una corsa contro il tempo nella misura in cui mancano meno di 3 anni, 900 giorni alle Olimpiadi e sappiamo quanto il tempo sia prezioso quando si parla di opere pubbliche, con i rischi di cantiere e quant'altro. La squadra - ha sottolineato - è molto coesa, molto unita e io sono convinto che noi arriveremo per tempo, non con largo anticipo ma per tempo. Un po' sotto? Capita di iniziare con i cantieri ancora aperti, il temine che è stato usato è "camouflage", mi auguro che non ne avremo bisogno, mi auguro che entro la fine del 2025 le opere indifferibili e indispensabili, a partire da quelle sportive, saranno realizzate", ha concluso Abodi. (Rin)