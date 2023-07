Ue: Puigdemont, non andrò a Strasburgo fino a quando non sarà garantita immunità trasferta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, non sarà presente oggi all'inizio della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo per timore di essere arrestato. "Ci aspettavamo una risposta decisa da parte del Parlamento sulla nostra immunità di viaggio, messa ambiguamente in discussione nella sentenza del Tribunale, ma tutto ciò che abbiamo ricevuto è che adotteranno tutte le misure disponibili per difendere qualsiasi immunità a cui potremmo avere diritto in quel momento", ha affermato Puigdemont sui suoi profili social. La scorsa settimana la Corte di giustizia dell'Unione europea ha revocato a Puigdemont e ad altri due leader indipendentisti, Clara Ponsati e Toni Comin, l'immunità parlamentare. L'ex presidente catalano ha annunciato che non si recherà a Strasburgo fino a quando il Parlamento europeo non comunichi "chiaramente" che l'immunità di trasferta "è garantita". Puigdemont, infatti, rischia di essere fermato nel caso in cui la giustizia spagnola emetta un nuovo mandato d'arresto europeo nei suoi confronti. (Spm)