India: elezioni consigli rurali Bengala Occidentale, dopo violenze si rivota in quasi 700 seggi

- È salito a 20 il numero dei morti negli scontri legati alle elezioni dei consigli rurali o “panchayat” nello Stato indiano del Bengala Occidentale. Sabato, giorno del voto, si sono scatenate violenze in varie zone dello Stato, con vittime anche tra esponenti politici. Altre 17 persone avevano perso la vita in vari scontri durante la campagna elettorale. I disordini e la distruzione di urne e schede hanno spinto la Commissione elettorale a far ripetere il voto oggi in 697 seggi di 19 distretti. Lo scrutinio è in programma domani. In palio ci sono 73.897 seggi in organi di vario livello. Il voto è significativo per il coinvolgimento di tutti i distretti e perché si tratta dell’ultimo test elettorale prima delle elezioni politiche dell’anno prossimo. L’All India Trinamool Congress (Tmc) presieduto da Mamata Banerjee, capo del governo statale, all’opposizione a livello centrale, ottenne nel 2018 quasi il 90 per cento dei seggi. (segue) (Inn)