Paesi Bassi: Hoekstra, leader di Appello cristiano democratico, lascerà l'incarico

- Il leader del partito olandese Appello cristiano democratico (Cda) e attuale ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra, ha annunciato l’intenzione di lasciare l’incarico in vista delle elezioni politiche anticipate di novembre. In un’intervista al quotidiano “De Telegraaf”, Hoekstra ha spiegato di aver maturato questa decisione nel tempo. Le parole del leader del Cda arrivano nello stesso giorno in cui il premier olandese Mark Rutte ha reso noto di voler lasciare la politica attiva, dopo le elezioni di novembre. (Beb)