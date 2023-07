Guatemala: presidenziali, candidati al ballottaggio premono per proclamazione risultati primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla presidenza del Guatemala insistono per ottenere al più presto la conferma dei risultati del primo turno, congelati dal Tribunale supremo elettorale (Tse) in attesa di sciogliere alcuni ricorsi. Un processo da completare al più preso - hanno detto la candidata dell'Unità nazionale della speranza (Une), Sandra Torres, e l'alfiere del Movimento Semilla, Bernado Arévalo - per consentire lo svolgimento più regolare possibile del ballottaggio di agosto. "Chiediamo che sia rispettata la volontà popolare, vogliamo che tutti rispettino i risultati del 25 giugno", ha detto Torres, in vantaggio al primo turno, presentando un'istanza al Tse. Arevalo, da parte sua, ha detto che il ritardo è un "espediente" per offuscare l'intero processo, mentre il suo partito ha presentato un reclamo presso la Corte Costituzionale. "Confidiamo sul fatto che l'alta risolva in breve" lo stallo, "per far ripartire immediatamente la campagna e il processo elettorale, permettendo al tempo stesso di aggiudicare gli incarichi ottenuti da tutte le organizzazioni politiche nel primo turno", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. La stampa locale dà infine notizia delle minacce di organizzare blocchi stradali, in caso di mancata conferma dei risultati, effettuate da alcune forze politiche locali. (segue) (Mec)