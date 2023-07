Guatemala: presidenziali, candidati al ballottaggio premono per proclamazione risultati primo turno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 2 luglio il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha accolto la richiesta avanzata nel precedente fine settimana dalla Corte Costituzionale, sulla base del ricorso presentato da nove partiti. L'obiettivo è quello di rendere possibile un nuovo controllo delle schede per evitare possibili errori "in rapporti scritti, rapporti digitali" possano ledere la corretta assegnazione degli incarichi posti a elezione. "In esecuzione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, fino a quando non si delucidano le situazioni evocate", il Tse "sospende la ufficializzazione dei risultati elettorali". Entro cinque giorni le giunte provinciali dovranno organizzare il processo per riesaminare i voti, in modo da arrivare comunque al ballottaggio del 20 agosto senza nessuna pendenza giuridica. (segue) (Mec)