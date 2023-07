Sanità: Siracusano, Rsa che non rispettano norme vanno chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini della Residenza sanitaria assistenziale di Milano che abbiamo visto in questi giorni sono atroci. Drammi di questo tipo non dovrebbero verificarsi, a maggior ragione in luoghi dedicati alla cura dei più fragili". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Morning news", su Canale 5. "La legge è chiara, e prevede che le Rsa e tutte le realtà che erogano servizi sanitari e sociali devono avere specifici requisiti per essere a norma, sia in relazione al personale che alle strutture, compresi i dispositivi di sicurezza - ha aggiunto Siracusano -. Se le disposizioni previste non vengono rispettate le Rsa devono essere chiuse. Occorre potenziare i controlli, devono farlo le Regioni e devono farlo le autorità sanitarie, e giustamente il ministro Schillaci ha sottolineato che le verifiche vanno fatte in maniera tempestiva". (Rin)