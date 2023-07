Trasporti: presentato in Russia il nuovo treno Lastochka costruito nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi alla fiera dell'innovazione tecnologica dell'industria Innoprom, a Ekaterinburg, il nuovo treno Lastochka, costruito interamente in Russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Lastochka è basato sul modello tedesco Desiro ed è stato prodotto nello stabilimento Uralskie Locomotivy. Il progetto del treno è stato lanciato nel 2010, con una cooperazione tra il gruppo tedesco Siemens e il gruppo russo Sinara Transport Machines (Stm). Tuttavia, nel maggio 2022 Siemens ha deciso di interrompere le attività in Russia, incluse quelle che riguardavano i progetti congiunti. Complessivamente, sono stati commissionati 22 treni Lastochka, per metterli in servizio entro il quarto trimestre dell'anno nella regione degli Urali. (Rum)