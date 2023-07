Paesi Bassi: Rutte, il Vvd non ha innescato la crisi per trarne vantaggi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi di governo non è stata innescata dal Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) per avvantaggiarsi in caso di elezioni anticipate. Lo ha affermato il leader del Vvd e attuale premier olandese, Mark Rutte, parlando alla stampa poco dopo aver annunciato l'intenzione di lasciare la politica. "Ho già sentito queste storie, ma non sono vere", ha spiegato Rutte, rifiutando l'accusa di aver cercato di approfittare della crisi interna alla coalizione sulla questione delle politiche di asilo, innescata secondo i critici "in maniera strategica".(Beb)