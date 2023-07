Montagna: Santanchè, App per soccorso diventa gratuita per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rendere l’app GeoResQ gratuita significa mettere la sicurezza al primo posto per garantire a tutti la possibilità di godersi le attività in montagna con la piena consapevolezza di avere un filo diretto con i soccorritori in caso di bisogno". Lo dichiara, in una nota, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in riferimento alla App sul soccorso alpino realizzata dal Cai con il supporto del ministero del turismo. "Investire in sicurezza è una prerogativa irrinunciabile, che abbiamo inserito anche tra le colonne portanti del Piano strategico del turismo 2023-2027 - aggiunge Santanchè -, così come è indubbio l’impegno del Mitur nell’investire sul turismo di montagna, un segmento di grande attrattività del comparto, soprattutto in termini di sviluppo sostenibile e destagionalizzazione". (Com)