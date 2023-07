© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura nella notte tra sabato e domenica all'ospedale Grassi di Ostia. Un paziente, intorno alle 2 del mattino, ha dato in escadescenza e ha intimorito i medici e il personale sanitario in servizio urlando e dimenandosi. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia di Stato ma all'arrivo degli agenti il paziente si era già allontanato. A quanto si apprende non ci sarebbero feriti né danni a cose.(Rer)