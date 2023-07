Sport: Abodi, Venezia farà stadio senza fondi Pnrr, fiducioso che Firenze farà lo stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Venezia "pagherà il suo stadio senza fondi Pnrr, Fitto ha incontrato il sindaco di Firenze Nardella per fare la stessa cosa, sono fiducioso". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Firenze faccia un progetto che ci permette di finanziare tutto tranne lo stadio come si sta facendo a Venezia", ha spiegato ricordando che il "no" ai fondi del Pnrr per gli stadi di Firenze e Venezia "non è stato dato da noi ma dall'Europa anche con un certo ritardo. Abbiamo cercato di far valere le nostre ragioni, non è andata bene". (Rin)