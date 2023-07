Roma: Bucci (FI), serve presidio forze dell'ordine in ospedale Grassi di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avvenuto nel fine settimana al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia che "è stato il teatro dell'ennesimo atto di aggressione verso medici e personale sanitario" delinea "una situazione insostenibile di cui da tempo denunciamo la gravità. È indifferibile potenziare il presidio delle forze dell'ordine ed estenderne la coperture all'orario notturno, quello più a rischio". Lo dichiara in una nota Francesco Bucci, delegato alla Sicurezza di Forza Italia per il Municipio Roma X. "I professionisti sanitari di Ostia hanno il diritto di lavorare in sicurezza e di poter esercitare in serenità la loro professione - aggiunge -. Come già abbiamo fatto in passato chiederemo al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di attivarsi anche per l'ospedale Grassi. Il disagio sociale che si registra sul litorale non può trovare come valvola di sfogo il pronto soccorso del Grassi, per questo serve mettere in sicurezza il reparto di emergenza urgenza". (Com)