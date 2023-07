Cina: Indice prezzi alla produzione ha registrato declino più rapido in oltre 7 anni a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice dei prezzi alla produzione (Ipp) in Cina, che misura il costo delle merci al cancello della fabbrica, è sceso per nove mesi consecutivi a giugno, periodo in cui ha registrato il declino più rapido in oltre sette anni. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che l’indice è diminuito del 5,4 per cento su base annua. Si tratta di un calo più accentuato di quello realizzato a maggio (-4,6 per cento) e superiore alle aspettative degli analisti (-5 per cento). A giugno, l’Indice dei prezzi al consumo (Ipc), il principale indicatore dell’inflazione, si attestato al livello più basso dal 2021. Nel mese di maggio, l’inflazione al consumo era aumentata di 0,2 punti percentuali, trainata da un rapido calo dei prezzi della carne suina. (Cip)