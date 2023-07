Cina-Usa: Yellen ha incontrato ministro Finanze, focus su macroeconomia e politiche fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha incontrato ieri a Pechino il ministro delle Finanze cinese, Liu Kun, con cui ha avuto una discussione incentrata su macroeconomia, politiche fiscali e risposta alle problematiche globali. L’8 luglio, la responsabile del Tesoro ha discusso gli stessi temi con il vicepremier He Lifeng, cui ha detto che Cina e Stati Uniti dovrebbero discutere "direttamente" le questioni di pratiche economiche e commerciali che sono motivo di preoccupazione. "Sono convinta che gran parte delle nostre economie possano interagire in modi che non risultano controversi per i governi. Il fatto che, nonostante le recenti tensioni, nel 2022 abbiamo registrato cifre record nel commercio bilaterale, fa capire che le nostre imprese hanno ampio margine per sviluppare scambi e investimenti", ha detto la segretaria al Tesoro. Yellen ha iniziato una missione di quattro giorni in Cina il 6 luglio, parte dell'agenda che i presidenti di Usa e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, hanno stabilito a novembre del 2022 per evitare che la serrata competizione tra le due superpotenze possa degenerare in aperto conflitto. (Cip)