Cina: “South China Morning Post”, Pechino sta espandendo basi navali

- La Cina ha aggiornato le sue basi navali per ospitare la sua flotta da combattimento, in rapida espansione. La Marina cinese, la seconda più grande al mondo dopo quella degli Stati Uniti, dovrebbe lanciare almeno 10 navi da combattimento entro fine anno, inclusi otto cacciatorpediniere di classe 052D e due fregate di classe 054B. Il numero di navi da guerra in servizio nella Marina cinese dovrebbe aumentare a oltre 600 nel corso dell’anno, triplicando rispetto a vent’anni fa. Stando alle immagini satellitari acquisite da Google Earth e dalla compagnia aerospaziale Maxar Technologies, nell’ultimo anno i lavori si sono concentrati sull’espansione di due moli nella base navale di Yulin a Sanya, nell’isola meridionale di Hainan. Le basi di Yulin e Zhanjiang sono i principali punti d’accesso al Mar Cinese Meridionale. (Cip)