Ucraina: presidente tedesco Steinmeier favorevole a fornitura bombe a grappolo

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, si è pronunciato a favore della fornitura di bombe a grappolo all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Steinemier ha definito corretta la posizione del governo di Berlino, contrario all'invio di tali armamenti all'ex repubblica sovietica. Allo stesso tempo, il capo dello Stato tedesco ha sottolineato come questa linea, “nella situazione attuale, non può intralciare gli Stati Uniti”, che hanno annunciato la consegna di bombe a grappolo all'Ucraina. Con oltre 100 Paesi, la Germania è parte della Convenzione di Oslo che vieta uso, produzione, commercio e stoccaggio di questi armamenti. Il trattato non è adottato né dagli Usa, né dalla Russia, né dall'Ucraina. (Geb)