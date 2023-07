Gabon: elezioni del 26 agosto, presidente Bongo annuncia candidatura per un terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, ha annunciato la sua candidatura ad un terzo mandato in vista delle elezioni generali del prossimo 26 agosto. In un discorso tenuto davanti ai lavoratori della zona economica speciale di Nkok, a una ventina di chilometri da Libreville, Bongo ha fatto l'annuncio - atteso da tempo - alla presenza della moglie Sylvia e del figlio Noureddin in platea. "Oggi annuncio ufficialmente che sono un candidato. So che insieme, insieme, tutti insieme, uniti dalla volontà di Dio, vinceremo", ha detto il capo dello Stato, al potere dal 2009. “Candidato a continuare il lavoro. Candidato a portare il Gabon più lontano, molto più lontano. Candidato a vincere la battaglia economica. Candidato per vincere la battaglia del lavoro. Candidato a vincere la battaglia per il cambiamento”, ha aggiunto il presidente. La candidatura di Bongo, 64 anni di cui 14 al potere, sarà formalizzata dal suo partito, il Partito democratico gabonese, in un congresso straordinario che si terrà oggi nella capitale Libreville. (Res)