Giustizia: Foti (Fd'I), riforma per nostri elettori che ci hanno votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo presentati al popolo italiano come centrodestra alle ultime elezioni dello scorso settembre e nel nostro programma era prevista la riforma della giustizia. Abbiamo ricevuto il consenso dagli elettori per essere maggioranza di governo, non possiamo non realizzare tale riforma. In merito alla separazione delle carriere, la prima proposta di legge sul tema depositata in Parlamento non è del centrodestra, ma dell'esponente dell'opposizione Enrico Costa. Che le riforme non si fanno contro qualcuno è un principio assodato, le riforme si fanno per i cittadini, per una giustizia giusta nel caso di specie". Lo ha dichiarato a "Radio anch’io", su Rai Radio1, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)