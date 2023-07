Moldova: Partito azione e solidarietà presenta principali azioni compiute dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da due anni la Moldova è sulla strada dell'adesione all'Unione Europea, si è sbarazzata della sua dipendenza energetica dalla Russia e combatte efficacemente la corruzione. Lo hanno detto il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu, e il premier, Dorin Recean, durante una conferenza stampa organizzata dal Partito azione e solidarietà (Pas) per presentare l'azione del governo negli ultimi due anni. "La Moldova sta seguendo un nuovo percorso, quello dell'adesione all'Unione europea. Questo è stato possibile solo con la solidarietà e il coraggio dei cittadini. Ma non possiamo fare in due anni quello che ci siamo persi in 30”, ha dichiarato Grosu. “Vogliamo che l'Unione europea sia la nostra casa entro il 2030. Non saremo più bloccati sulla strada della prosperità. So quanti problemi ci sono in Moldova, voglio che i cittadini vivano come europei. Il Cremlino, attraverso i suoi servitori di Chisinau, sta facendo di tutto per dividerci, per renderci deboli, ma noi siamo uniti, forti e coraggiosi", ha aggiunto il presidente del Parlamento. (segue) (Rob)