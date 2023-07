Moldova: Partito azione e solidarietà presenta principali azioni compiute dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passo dopo passo, ci sbarazzeremo di coloro che hanno impoverito questo Paese. Solo con una giustizia equa possiamo costruire una vera democrazia. Un sistema ingiusto non può essere smantellato così rapidamente come tutti noi desideriamo. Completeremo la riforma della giustizia, anche se ci sono resistenze da parte del sistema", ha detto Grosu. Il presidente del Parlamento ha anche parlato di correggere un'ingiustizia storica. "Siamo riusciti a portare la lingua romena a casa nostra. Anche qui, gli amici del Cremlino hanno continuato a dividerci con la menzogna di una lingua inesistente", ha osservato Grosu. Il leader della Pas ha anche sottolineato che i Paesi dell'Ue sono al fianco della Moldova. "Abbiamo visto chi ci vuole spaventati e impoveriti, congelati nel cuore dell'inverno, nel buio e coinvolti nella guerra. I cittadini vogliono far parte di un mondo di pace. Non vogliamo più far parte di strutture senza valore. Abbiamo avviato la procedura per il ritiro della Moldova dall'Assemblea parlamentare della Comunità degli Stati indipendenti", ha sottolineato Grosu. (segue) (Rob)