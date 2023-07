Moldova: Partito azione e solidarietà presenta principali azioni compiute dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il premier Recean ha evidenziato la crisi che la Moldova ha attraversato da quando il Pas è salito al governo, ma anche le azioni compiute dell'esecutivo. "Lo scorso inverno, il governo ha stanziato somme importanti per aiutare la popolazione con le bollette, ha raddoppiato la pensione minima, triplicato il salario minimo e le pensioni sono state indicizzate. Abbiamo anche approvato misure per le famiglie, come gli assegni mensili", ha sottolineato Recean. Secondo il premier, il governo ha agito sulla base di quattro pilastri: pace, sviluppo economico, ammodernamento delle infrastrutture e giustizia. "Abbiamo costruito il primo Ponte dall'indipendenza, abbiamo riparato altri ponti, l'aeroporto è tornato alla gestione statale. Abbiamo portato più investimenti negli ospedali. Investiamo in università e college. Inoltre, la Moldova non può più essere ricattata energicamente. Dopo una lunga tendenza all'aumento dei prezzi, siamo riusciti a ridurre i prezzi del gas e dell'energia", ha affermato Recean. (Rob)