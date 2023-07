Ucraina: presidente tedesco Steinmeier, continuare a fornire armi o sarà la fine del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario continuare a fornire armi all'Ucraina o sarà “la fine” del Paese aggredito dalla Russia. È quanto affermato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, Steinmeier ha avvertito che se l'ex repubblica sovietica smette di difendersi o “facciamo sì che non sia più in grado di difendersi, sarà la fine dell'Ucraina”. (Geb)