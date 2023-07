Croazia: a Zagabria stipendio medio netto di 1.302 euro nel mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile lo stipendio medio netto nella capitale della Croazia, Zagabria, ammontava a 1.302 euro, con un calo nominale dell'1,6 per cento rispetto al mese scorso e un aumento dell'11,3 rispetto a un anno fa. E' quanto emerge dai dati del dipartimento di statistica dell'Ufficio comunale per la pianificazione strategica e lo sviluppo della capitale, che sono stati resi noti oggi. Lo stipendio netto mensile medio più alto per dipendente nel mese di aprile è stato pagato nell'attività di estrazione di petrolio greggio e gas naturale, per un importo di 4.903 euro. Lo stipendio più basso per dipendente è stato invece pagato nella produzione di pelle e prodotti correlati, per un importo di 703 euro.(Seb)