Giustizia: Foti (Fd'I), durante riforma normale confronto serrato

- "Ci sono poteri ben definiti dalla Costituzione, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere e i giudici sono soggetti solo alla legge. Ora se noi rispettassimo questi due principi dell'articolo 70 e dell'articolo 101 della Costituzione non sorgerebbe alcun problema. È chiaro che quando si porta avanti una riforma della giustizia si apra una fase di confronto anche serrato, ma non è possibile che se la politica interviene commentando una decisione della magistratura è invasione di campo, se invece l'Anm fa un documento contro un disegno di legge peraltro ad oggi ancora non pubblicato allora è legittimo. È evidente che i due poteri debbano essere distinti, ma equilibrati". Lo ha dichiarato a "Radio anch'io", su Rai Radio1, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)