- Ieri sera i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini di Napoli per il ferimento di un 45enne. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accoltellato in Vico Spaventa, nel quartiere San Lorenzo da alcuni sconosciuti. Trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare, il 45enne è in pericolo di vita. Sarà sottoposto a intervento al polmone. Sono in corso indagini. (Ren)