Adriatico: Tajani, puntiamo a rafforzare cooperazione con Croazia e Slovenia

- Italia, Croazia e Slovenia puntano a "rafforzare la cooperazione politica in materia migratoria ed a consolidare la crescita economica". Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani allegando una foto che lo mostra in partenza per Ancona con gli omologhi dei due Paesi balcanici, il croato Gordan Grlic Radman e la slovena Tanja Fajon. I tre terranno la seconda riunione trilaterale dell’Alto Adriatico. (Res)