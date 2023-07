Ucraina: presidente tedesco Steinmeier, non vi sono le condizioni per un armistizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi sono ancora le condizioni per un armistizio tra Ucraina e Russia. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, Steinmeier ha evidenziato come, “a questo punto”, una tregua significherebbe che “l'accaparramento di terre in cui è impegnata la Russia in Ucraina viene ricompensato”. Il capo dello Stato tedesco ha aggiunto che Mosca deve ritirare le truppe dall'ex repubblica sovietica e “si deve capire che, finché non sarà così, l'Ucraina cercherà di respingere” l'invasione russa. (Geb)