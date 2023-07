Iraq: ministero Elettricità, spetta a Banca commerciale trasferire denaro dovuto all’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Elettricità dell’Iraq ha ribadito ieri di aver saldato tutti i debiti derivanti dall'importazione di gas dall'Iran per l’alimentazione delle centrali elettriche del Paese, mentre il settore della distribuzione ha registrato riduzioni nelle forniture agli utenti. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero dell'Elettricità, Ahmed Musa, all'agenzia di stampa irachena “Shafaq”, spiegando che "il ministero dell'Elettricità non è responsabile del trasferimento di denaro alla parte iraniana per l'importazione del gas, dal momento che dei pagamenti e delle transazioni finanziarie è rasponsabile la Banca commerciale irachena" (Trade Bank of Iraq, Tbi). Musa ha quindi aggiunto che "il ministero ha trasferito tutti i fondi alla Tbi per il valore del gas fornito dall'Iran all'Iraq". Contestualmente, Kamel al-Aqili, membro della commissione energia elettrica del Parlamento federale iracheno, ha spiegato a “Shafaq” che una delegazione della commissione ha incontrato alti funzionari del ministero dell'Elettricità “per comprendere le ragioni della riduzione del numero di ore di erogazione dell'energia elettrica e della riduzione del gas fornito dall'Iran all'Iraq”. “Il Ministero sta trasferendo i fondi destinati al pagamento del debito nei confronti dell'Iran alla Tbi e il problema principale della crisi elettrica è a carico della banca e di coloro che vi hanno depositato il denaro dopo aver firmato un contratto”. Al-Aqili ha aggiunto che “i fondi precedentemente depositati dal ministero dell'Elettricità a beneficio dell'Iran presso la Tbi ammontano a oltre tre miliardi di dollari e sono a saldo del debito per il gas fornito negli ultimi tre anni”. Tuttavia, ha sottolineato, “la banca è vincolata alle sanzioni imposte all'Iran riguardo alle transazioni commerciali, quindi non può trasferire denaro a Teheran”. (Irb)