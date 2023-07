India: piogge monsoniche causano almeno 15 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 persone hanno perso la vita a causa delle alluvioni e delle frane causate dalle piogge monsoniche in India. Nuova Delhi, in particolare, è stata investita in 24 ore da 153 millimetri di pioggia, un record per il mese di luglio che la capitale indiana non registrava da circa 40 anni a questa parte. Le autorità indiane prevedono almeno un altro giorno di piogge intense, e per tale ragione oggi le scuole della capitale sono rimaste chiuse. Secondo i media indiani, il maltempo ha causato almeno 15 vittime nell'arco di 24 ore in sei diversi Stati indiani settentrionali: lo Stato più colpito è stato quello di Himachal Pradesh, che ha registrato sei vittime e numerose frane e smottamenti, con l'interruzione di circa 700 strade. (Inn)