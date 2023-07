Iraq-Iran: coalizione sciita chiede a Baghdad di consultare Usa su pagamento debiti a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Quadro di coordinamento, piattaforma politica che riunisce i partiti sciiti filo-iraniani iracheni, cui appartiene il premier, Mohammd Shia al Sudani, ha chiesto consultazioni con gli Stati Uniti sulla questione dei pagamenti per l'importazione di gas dall'Iran. In una dichiarazione rilasciata ieri, citata dal quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, la coalizione sciita ha osservato che "il Paese sta vivendo una crisi che sta gravando sulle spalle dei cittadini iracheni a causa della scarsità di approvvigionamento elettrico durante le difficili condizioni climatiche e l'aumento delle temperature". "Il Quadro di coordinamento invita il governo iracheno, tramite il ministero degli Esteri, a contattare gli Usa sullo sblocco immediato dei pagamenti per l'importazione del gas iraniano senza ritardi o indugi, e a non utilizzare questa questione per scopi politici al fine di evitare le sue ripercussioni negative sui cittadini iracheni", si legge nella dichiarazione. (Res)