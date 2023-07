Giappone: Tokyo ospita programma di addestramento per la polizia ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ufficiali della polizia ucraina hanno iniziato oggi a Tokyo, in Giappone, un programma di cinque giorni per l'addestramento all'identificazione dei caduti in guerra. Il programma si avvarrà dell'esperienza accumulata dal Giappone con le autopsie di massa seguite al terremoto e allo tsunami responsabili del disastro di Fukushima del 2011. Durante il programma di addestramento, che si concluderà venerdì, 10 ufficiali di polizia ucraini apprenderanno tecniche di raccolta di campioni biologici, analisi del Dna ed esecuzione di esami autoptici di massa. Secondo le autorità ucraine, decine di migliaia di morti senza nome restano in attesa di identificazione a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, a febbraio dello scorso anno. (Git)