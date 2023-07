Giappone: partite correnti in attivo per il quarto mese consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia delle grandi imprese manifatturiere del Giappone è aumentata a giugno rispetto ai tre mesi precedenti, secondo l'ultima edizione del sondaggio trimestrale "Tankan" pubblicato dalla banca centrale di quel Paese. L'indice si è attestato su un valore di 5, 4 punti in più rispetto alla lettura di tre mesi prima. Il dato viene elaborato calcolando la differenza tra la percentuale di aziende che riferiscono una condizione favorevole e quella delle aziende che invece riscontrano un quadro operativo sfavorevole. Si tratta del primo miglioramento da sette trimestri a questa parte. L'indice per le grandi aziende non manifatturiere, incluso il settore dei servizi, è aumentato da 20 a 23. (segue) (Git)