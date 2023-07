Giappone: partite correnti in attivo per il quarto mese consecutivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha aggiornato le sue previsioni in merito all'andamento dell'economia del Giappone: il prodotto interno lordo della terza economia mondiale dovrebbe crescere dell'1,3 per cento quest'anno, e dell'1,1 per cento nel 2024. In precedenza l'Ocse prevedeva per il Giappone una crescita dell'1,8 per cento nel 2023, e dello 0,9 per cento nel 2024. La domanda interna farà da traino alla crescita grazie anche alle misure di sostegno alle famiglie e all'aumento della spesa destinata alla difesa. Secondo l'Ocse, inoltre, l'inflazione di fondo in Giappone aumenterò verso il 2 per cento per effetto dell'aumento dei salari nominali. (Git)