Iraq: previsto per oggi un accordo con TotalEnergies per migliorare fornitura elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista per oggi la stipula di un accordo da 27 miliardi di dollari tra l’Iraq e la compagnia energetica francese TotalEnergies nel settore degli idrocarburi, per migliorare la fornitura elettrica nel Paese. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale si tratta del più grande investimento di un singolo operatore straniero in Iraq. In base all’accordo, TotalEnergies deterrà il 45 per cento del Gas Growth Integrated Project, mentre il 30 per cento sarà di proprietà della Basra Oil Company irachena e il restante 25 per cento apparterrà alla QatarEnergy. L’intesa, annunciata già lo scorso aprile dal ministero del Petrolio iracheno, prevede un investimento iniziale di 10 miliardi di dollari, destinati al recupero del gas combusto in tre giacimenti petroliferi nel sud del Paese, per rifornire le centrali elettriche. Inoltre, sarà costruito un impianto per il trattamento dell'acqua marina per assicurare il mantenimento della pressione necessaria all’aumento della produzione di petrolio, come alternativa all'uso di acqua dolce proveniente da fiumi e falde acquifere. TotalEnergies svilupperà anche una centrale fotovoltaica da 1 gigawatt per fornire elettricità alla rete regionale di Bassora. A quest’ultimo progetto prenderà parte anche la compagnia saudita Acwa Power. L'accordo era stato originariamente firmato nel 2021, ma ha subito diversi ritardi, a causa delle controversie con il governo federale iracheno sui termini dei contratti e sul piano di realizzazione. Baghdad, infatti, voleva una quota del 40 per cento, ma la società francese ha insistito per detenere una quota di maggioranza del progetto. (Res)