Corea del Sud: Yoon partito alla volta della Lituania per il vertice Nato

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è partito oggi da Seul diretto in Lituania, per prendere parte al vertice di due giorni della Nato in programma da domani a Vilnius. Yoon si tratterrà in Europa per sei giorni: da giovedì sarà infatti impegnato in una visita ufficiale in Polonia, dove intende dimostrare l'impegno a rafforzare le relazioni con "i Paesi affini" per promuovere valori come la libertà, i diritti umani e lo stato di diritto. (Git)