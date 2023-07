Ambiente: Timmermans, il Ppe voti il Green Deal senza cedere ai sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, in una intervista a "Repubblica" spiega: "C'è una proposta di Renew Europe che è al 90 per cento la posizione del Consiglio. Spero di trovare la maggioranza al Parlamento così possiamo iniziare almeno a negoziare". Il voto di mercoledì sul provvedimento per il ripristino degli habitat naturali rischia di far saltare uno dei progetti fondamentali della Commissione europea: il Green deal sulla transizione ecologica. Il Partito popolare europeo (Ppe) si sta spaccando su questo punto. E il socialista olandese Timmermans lancia un avvertimento: "Da quando la destra italiana è al governo", il Ppe ha smesso di trattare. Ma così assestano un "colpo" a Ursula von der Leyen. Sarebbe una "sconfitta" per la sua Commissione. Poi ricorda: "Se il Ppe pensa di governare in futuro con l'estrema destra pur di stare al governo, si ricordino che i partiti radicali vogliono fermare il progetto europeo. Con la destra radicale non si risolvono i problemi". Il vicepresidente vuole "riprendere l'abitudine di negoziare, anche se non siamo d'accordo al 100 per cento. Non capisco perché il Ppe ha deciso di andarsene, di non parlare nemmeno con noi. Eppure abbiamo fatto una trattativa con il Consiglio. Anche il ministro italiano mi ha detto che sono stati compiuti dei passi avanti, ma poi bloccano tutto". (segue) (Res)