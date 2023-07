Ambiente: Timmermans, il Ppe voti il Green Deal senza cedere ai sovranisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità quindi ricade tutta sui popolari: "Sì, perché abbiamo sempre saputo che la destra più radicale era contro, ma dal 2020 il Ppe ci ha sempre detto che loro erano essenzialmente d'accordo. Anzi ci hanno ringraziato per la nostra proposta sulla 'natura'. Non so se per motivi elettorali, ma a un certo punto c'è stato un cambiamento netto perché rifiutano totalmente il confronto". "Ho chiesto - racconta Timmermans - quali fossero i punti di disaccordo. Mi hanno parlato di una decina di punti. Ho risposto: ok, discutiamone. E loro hanno semplicemente detto che non vogliono parlarne e pretendono che la Commissione ritiri questa proposta. E io ripeto loro: perché allora non avanzate voi una proposta?". C'è chi vede un disegno politico. Il presidente del Ppe Weber contro Ursula von der Leyen: "Ma questa è una cosa interna dei Popolari. Io devo battermi per una proposta della Commissione essenziale per mantenere l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030. Dobbiamo mettere in grado la 'natura' di aiutarci. Quello che mi dà pena e che trovo molto difficile da capire è la linea del centrodestra, che non capisce che la crisi climatica e della biodiversità è più importante delle differenze politiche. Dobbiamo trovare dei compromessi". (segue) (Res)