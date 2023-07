Ambiente: Timmermans, il Ppe voti il Green Deal senza cedere ai sovranisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi tre anni - continua - lo abbiamo fatto e a un certo punto tutto è saltato, forse per quel che è accaduto nelle elezioni in Finlandia e soprattutto in Italia, dove il centrodestra adesso vede un'alleanza soprattutto con la destra più radicale. Il Ppe pensa che per il futuro europeo si deve alleare con la destra più radicale, Ma la destra non è in grado di costruire l'Europa. Anzi vuole fermarne la costruzione". Anche la destra italiana di Fratelli d'Italia: "Prima delle elezioni avrei detto sì, senza dubbio, ma con questo governo, con il quale abbiamo delle differenze, finora abbiamo lavorato e poi vedremo. Alle prossime europee tutti i partiti hanno il dovere di dire chiaramente dove stanno sull'integrazione europea e sull'ambiente. Anche in Cina, ad esempio, sanno che serve un accordo Usa-Cina-Ue sul clima. Ma solo se l'Unione è unita. I nazionalisti non capiscono che la sovranità si raggiunge insieme", ha concluso Timmermans. (Res)